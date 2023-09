Il Sanpaimola si sblocca in campionato, Orecchia: "Prestazione strepitosa"

Dopo 3 sconfitte è arrivata la prima vittoria in campionato per il Sanpaimola, che ha piegato il Bentivoglio nel recupero grazie alla doppietta di bomber Bonavita. “Questo gruppo è davvero formato da ragazzi che ci tengono tantissimo e la partita contro il Bentivoglio ne è stata la prova - è il commento di mister Orecchia -, perché hanno disputato una prestazione strepitosa, dominando il match in lungo e in largo. Solo la sfortuna e un po’ di imprecisione nell'ultimo passaggio e nella finalizzazione non ci ha permesso di ottenere un risultato più largo. Ne è la dimostrazione anche il fatto che al 90’, se osserviamo bene il gol, abbiamo 6 giocatori dentro la loro area e questo significa che tutti i ragazzi volevano a tutti i costi portare a casa il risultato. E ce l’hanno fatta".

Una vittoria importante contro un avversario di valore: "Tra l’altro, voglio sottolineare come il Bentivoglio abbia a disposizione delle individualità di primissimo livello e, quindi, se noi non avessimo giocato di collettivo sarebbe stato difficile vincere questa partita.Sono orgoglioso di allenare questa squadra in un campionato così difficile ed equilibrato. Domenica a Massa Lombarda ci aspetta un'altra partita impegnativa contro una squadra di un’altra portata rispetto a quella incontrata nel primo turno di Coppa Italia” chiude l'allenatore del Sanpaimola.