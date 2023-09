Eccellenza, Massa Lombarda ancora sconfitto: a Pietracuta decide Fratti

Niente da fare per il Massa Lombarda, che inciampa nella seconda sconfitta consecutiva: questa volta di misura a Pietracuta per mano di bomber Fratti. Al 6’ una punizione di Lo Russo sorvola la traversa, poi niente da segnalare fino al 28’ quando Magri impegna dalla distanza Forti che para in due tempi. Ancora ospiti pericolosi al 32’ con un calcio piazzato che Brigliadori spedisce sull’esterno della rete. Il Massa Lombarda mantiene l’iniziativa, mentre il Pietracuta prova a pungere con le ripartenze ma sono ancora gli ospiti a concludere verso la porta avversaria con un’incornata di Hysa al 38’ che termina abbondantemente sopra la traversa. Torna a farsi pericoloso il Pietracuta al 43’ grazie ad un assolo di Michelucci che Lusa neutralizza con una respinta in tuffo.

È il preludio del gol che arriva al primo minuto di recupero grazie alla zampata vincente del bomber locale Fratti. Servito da una rimessa laterale sulla destra, il capitano pietracutese finta la conclusione sbilanciando il proprio marcatore e spedisce a fil di palo un diagonale sul quale Lusa non può intervenire. A inizio ripresa il Pietracuta sfiora il raddoppio con una bella conclusione di Gessaroli che sfiora il palo alla destra di Lusa. Gli ospiti a questo punto premono alla ricerca del pari ma la retroguardia locale si difende con ordine. Ci prova Hysa al 64’ con un tiro da fuori area che Forti controlla mentre termina a fondo campo. Scozzoli inserisce il lungo Kibonguilepinda ed i compagni lo cercano costantemente con palle lunghe calciate a centrarea, dove Fabbri Federico, Masini ed il portiere Forti intervengono senza soffrire troppo. Proprio su di un cross di Faccani al 68’ Kibonguilepinda incorna spedendo sul fondo. Anche Fregnani gioca la sua carta offensiva con l’inserimento di Bernardi che al 77’ scappa veloce sulla sinistra e crossa al centro dove trova l’accorrente Fratti in leggero ritardo per la facile conclusione vincente. La partita termina senza ulteriori occasioni per le due squadre, se si eccettua un innocuo colpo di testa di Magri che esce abbondantemente.

Tabellino

Pietracuta vs Massalombarda 1-0

Pietracuta: Forti, Celli, Giannini (68’ Bellicchi), Adami Martins (77’ Chiaruzzi), Masini, Fabbri Fe., Lo Russo (13’ Podo), Fabbri Fr., Fratti, Michelucci (65’ Bernardi), Gessaroli (87’ Proverbio). A disp. Balducci, Cobo, Guerra, Sebastiani. All. Fregnani.

Massalombarda: Lusa, Braccioli, Raccagni (75’ Massuemeluyeye Mi.), Albonetti, Hysa, Campomori, Faccani (68’ Tola), Magri, Zanonni (87’ Castaldo), Massuemeluyeye Ma. (59’ Kibonguilepinda), Brigliadori (68’ Draghetti). All. Scozzoli.

Arbitro: Curcio della sez. di Siena. Rete: Fratti 46’. Recupero 2-3 minuti. Ammoniti: Forti, Giannini, Fratti, Gessaroli, Podo, Campomori e l’allenatore ospite Scozzoli.