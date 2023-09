Il Ravenna piega la Pistoiese al Benelli, Gadda: "La prestazione non mi ha sorpreso"

Comincia col piede giusto il Ravenna in campionato. I giallorossi superano di misura in casa una big del girone D come la Pistoiese. A decidere è la conclusione dal limite di Marino al 15'. "Non mi ha sospreso la prestazione dei ragazzi - commenta mister Gadda a fine gara. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, poi nel secondo abbiamo concesso campo alla Pistoiese che è una delle migliori squadre del campionato. Al di là del risultato, la prestazione dei ragazzi non mi ha assolutamente sosrpreso".