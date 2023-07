Calcio, in rampa di lancio la Ravenna Top Cup 2023: tra le iscritte Ajax e Atletico Madrid

Novantasei formazioni, ottomila persone, cinque giorni di partite. Sono questi i numeri che anticipano il torneo Ravenna Top Cup 2023 di calcio, che si svolgerà dal 6 al 10 settembre in provincia di Ravenna. La manifestazione, quest’anno riservata alle formazioni di categoria Giovanissimi 2010, ed organizzata dalla società Futuri Campioni Events, con sede a Ravenna in via Faentina, è giunta alla nona edizione.

Tra le squadre partecipanti ci saranno Ajax, Juventus, Torino, Empoli, Spezia, Salernitana, Genoa, Hellas Verona, Bari, Pisa, Roma, Fiorentina, Sassuolo, Frosinone, Sampdoria, Parma, Udinese, Atletico Madrid, Hajduk Spalato, Modena, e per la Romagna non mancheranno Cesena, Forlì, Ravenna, Medicina Fossatone, Granamica, e Rimini. Sarà inoltre presente anche una formazione proveniente dal Giappone, che sfilerà alla parata d’inaugurazione in programma mercoledì 7 settembre allo stadio Benelli di Ravenna. Il 22 agosto si conoscerà la composizione dei gironi nel corso di un evento ad hoc organizzato all Grand Hotel Azzurra Club di Lido Adriano.

Lo scorso anno a vincere fu la formazione dei Giovanissimi 2009 dell’Empoli.