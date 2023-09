Eccellenza, il Russi ne fa 5 al Bentivoglio

Il Russi non fallisce la prima in casa, la seconda della stagione, e schiaccia 5-0 il malcapitato Bentivoglio. Partita a senso unico con i padroni di casa che al decimo passano in vantaggio con un’ottima triangolazione, Bergamaschi per Andreani che di tacco appoggia per Marra, quest’ultimo dal limite dell’area insacca. Allo scadere del primo tempo il Russi raddoppia con Savini che ribatte a rete un colpo di testa a botta sicuro di Marra, brillantemente respinto da Sammarchi. Il Russi in vantaggio per 2-0 gestisce la partita rischiando a tratti di subire la rete del che avrebbe riaperto il match; al 30esimo però sono i padroni di casa a mettere in cassaforte il risultato con ancora Marra che appoggia in rete un ottimo suggerimento di Cobrescu. Tempo 2 minuti e gli arancioni trovano nuovamente la via del Gol con Bosi, appena entrato, conclude a rete di mancino con la difesa rosso-blu completamente ferma. Il Russi però non si ferma, allo scadere della partita Maiolani viene atterrato in area, lascia l’incarico della battuta a Marra che lo trasforma per la tripletta personale ed il triplice fischio. Prossimo turno il Russi è atteso in carica a Massalombarda mentre il Bentivoglio ospiterà il Castenaso.

Tabellino

RUSSI 5

BENTIVOGLIO 0

RUSSI: Sarini, Bungaja, Gregorio, Bergamaschi (36’st Calderoni), Dradi, Manara, Cobrescu (36’st Maiolani),

Pescatore (30’st Santomauro), Marra, Savini (17’st Gualandi), Andreani (30’st Bosi).

A disposizione: Scardovi, Nicolosi, Gualandi, Calderoni, Maiolani, Ferunaj, Santomauro, Bosi, Salomone.

Allenatore: Rossi Roberto

BENTIVOGLIO: Sammarchi, Mantovani, Mignai, Canova, Greco (37’st Sbriglia), Bassoli (18’st Parmeggiani), Monducci, Callegari, Caruso (11’st De Brasi), Colussi (15’st Caprino), Colle (1’st Matta).

A disposizione: Cocchi, Sbriglia, Dinu, Barattini, Caprino, Matta, De Brasi, Parmeggiani.

Allenatore: Gelli Marco

Arbitro: Carlini di Rimini

Reti: 10’pt, 30’st, 42’st Marra, 41’pt Savini, 32’st Bosi

Note: Ammonito Gelli, Espulsione collaboratore Bentivoglio

Ammoniti: Greco, Mignani, Canova

Recupero: 2’ pt, 4‘ st