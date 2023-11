Calcio, il Ravenna resta primo: i giallorossi piegano la Sammaurese con un gol per tempo

Continua la marcia della capolista Ravenna, che espugna 2-0 San Mauro Pascoli grazie alle reti di Sabbatani e Alluci. Ravenna dunque ancora al comando del girone D, un punto sopra il Victor San Marino, a sua volta vittorioso sul campo del Progresso. Domenica prossima i giallorossi ospiteranno al Benelli il Mezzolara.

La partita

Dopo un avvio fisico e privo di grandi chance crescono gli ospiti, che ci provano con Tirelli (18′) e Campagna (24′), ma la sfera termina out. Verso fine primo tempo Scanagatta si immola salvando su Rrapaj (37′), ma in seguito il Ravenna sblocca ugualmente la contesa. Al 43′ infatti Sabbatini dal limite dell’area pesca il jolly e infila in porta sotto la traversa.

In avvio di ripresa ci prova Cecconi con un tiro dalla distanza che mette difficoltà il portiere ospite che rischia grosso, ma un difensore ravennate spazza via. La sfida si scalda con Gasperoni e Magnanini espulsi, poi Cecconi, su punizione di Campagna, sfiora il pari. Nel finale (93′) Alluci raddoppia su una respinta di Cecconi conseguente ad un tiro di Rrapaj. In extremis (95′) ci prova Nisi dentro l’area di rigore servito da Cecconi, ma è bravo il portiere rivale a respingere, prima che Rrapaj si mangi il tris calciando fuori a tu per tu con Ravaioli (97′).

Tabellino

SAMMAURESE RAVENNA 0-2

SAMMAURESE: Ravaioli, Cecconi, Bolognesi, Capicchioni, Ruiz, Scanagatta, Guidi, Nisi, Maltoni, Campagna, Misuraca A disp: Zavatti, Iodice, Morri, Tamai, Casadei, Lombardi, Gambino, Marconi, Gasperoni All Taccola

RAVENNA: Cordaro, Spezzano, Marino, Tirelli, Campagna, Sabbatani, Nappello, Rrapaj, Magnanini, Esposito, Agnelli A disp: Rossi, Gobbo, Boccardi, Mancini, Vinci, Sare, Calandrini, Varriale, Allucci All Gadda

Marcatori: 43′ Sabbatini, 93′ Alluci