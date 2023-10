Calcio, Ravenna ko ad Acquaviva contro il Victor San Marino

Squadra in casa

Squadra in casa Victor San Marino

Scivola allo stadio di Acquaviva (2-1) contro il Victor San Marino la capolista Ravenna. Si tratta del primo ko in questo campionato per i bizantini che restano comunque al comando del girone D. Partita equilibrata con squadre aggressive che si affrontano a viso aperto. Padroni di casa pericolosi con un colpo di testa di Sabba che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sbatte sul palo. Gli ospiti rispondono con un paio di conclusioni da fuori di Alluci e con una girata al volo di Varriale che termina fuori. Al 51' D'Este si invola verso la porta di Cordaro dopo un rimpallo e fa 1-0. Al 66' raddoppio firmato Morelli, con un colpo di testa su corner. Dimezzano lo svantaggio i giallorossi al minuto 82 quando De Queiroz nel tentativo di anticipare Sabbatani tradisce il proprio portiere e si fa autogol. Sammarinesi che si portano in seconda posizione, un punto dietro il Ravenna, ancora primo con 17 mattoncini. Mercoledì (ore 14:30) gli uomini di Gadda saranno ospiti dell'Aglianese.