Calcio, Gadda dopo lo 0-0 del suo Ravenna contro il Sangiuliano: "Molto contento della prestazione"

Il Ravenna pareggia per 0-0 sul campo del Sangiuliano dopo la sconfitta contro il Lentigione. I giallorossi restano primi, ora la vicecapolista è il Forlì sotto di due punti. Al termine della gara, l'allenatore dei bizantini Massimo Gadda riesce comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Sono molto contento della prestazione, al di là del risultato. Abbiamo giocato una grande partita, ci è andata bene nell'episodio del secondo tempo con il doppio palo, dove potevamo andare sotto, ma è l'unica volta che abbiamo rischiato. Per il resto abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare gol, la squadra ha interpretato molto bene la partita contro una squadra molto forte. Sono molto contento, al di là del fatto che non abbiamo vinto, ma questa è la cosa in questo momento meno importante".

Il Ravenna ha provato a vincerla fino alla fine, nella ripresa c'è stato anche un palo colpito da Varriale. "Ho avuto sempre la sensazione che potessimo fare gol - commenta Gadda -, che fossimo pericolosi. La squadra ha fatto una partita, abbiamo creato abbastanza, potevamo fare gol. I ragazzi hanno interpretato la partita con personalità e forza, sono molto contento".