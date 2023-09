Sanpaimola, mister Orecchia vede positivo nonostante il ko: "I ragazzi mi hanno soddisfatto in pieno"

Comincia con una sconfitta il campionato del Sanpaimola, che cade 1-0 sul campo del Granamica. Al termine della gara, mister Orecchia è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi uomini. “Il mio commento sulla partita è molto semplice - analizza il tecnico -: i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, mi sono veramente piaciuti. Abbiamo giocato gran parte della partita nella metà campo avversaria, costruendo una gran mole di gioco. Purtroppo episodio negativo ci è costato il risultato, però la prestazione è stata molto soddisfacente. Sono veramente contento sia a livello individuale che a livello collettivo. Faccio un plauso ai ragazzi perché hanno disputato una grande partita e alla fine mi è dispiaciuto vedere nei loro volti la tristezza e, soprattutto, la consapevolezza di aver perso una partita in maniera immeritata".

Un Sanpaimola che ha dato spazio anche tanti giovani in continua crescita: "Sottolineo il fatto che abbiamo chiuso la partita schierando tre 2005, un 2006, un 2004 ed un 2003: questo significa che i giovani stanno crescendo e che i giocatori più esperti li stanno aiutando. Sono molto contento del cuore e della qualità che i ragazzi hanno messo in campo: mi hanno veramente emozionato e mi hanno soddisfatto in pieno per quello che hanno fatto in partita. Questo sarà un campionato altamente equilibrato e spesso le partite si decideranno sugli episodi, come quello contro il Granamica e noi dovremo essere pronti” chiude Orecchia.