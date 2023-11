Eccellenza, domenica il derby al Buscaroli di Conselice tra Sanpaimola e Russi

Derby antico quello tra Sanpaimola e Russi, che tornerà in scena domenica 12 novembre alle ore 14,30 al “Buscaroli” di Conselice, per la 12esima giornata di andata di Eccellenza. Gara di per sé entusiasmante, visti i precedenti e vista la scorsa stagione di entrambe le formazioni che si sfidarono fino alla fine per un posto al sole in classifica, con la sfida nella sfida tra i bomber Federico Bonavita e Antonio Salomone, entrambi al loro posto anche quest’anno, anche se, al momento, è il giallorossoblu a comandare in zona gol con 4 reti personali (contro le 2 di “Re” Salomone). Tra gli arancioneri il capocannoniere è Nicholas Marra autore finora di 6 reti, seguito da Mattia Saporetti con 4.

Torna in panchina mister Andrea Orecchia dopo le due gare “saltate” a causa della squalifica rimediata per il cartellino rosso per proteste nel finale di Sanpaimola-Vis Novafeltria. Il tecnico del Russi Roberto Rossi ha a disposizione una rosa di buon livello, con un bel mix tra giovani e giocatori più esperti. E’ un gruppo destinato a rimanere anche in questa stagione nelle zone alte della classifica.