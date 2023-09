Doppietta di Tirelli, il Ravenna ha la meglio sul Sant'Angelo

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna

Torna alla vittoria il Ravenna: dopo il pareggio a Prato, i giallorossi superano 2-1 il Sant'Angelo, portandosi quindi a 7 punti in classifica. Al 21' la sblocca Tirelli con un gran gol dal limite dell'area, il numero 7 sfiora poi il raddoppio di testa pochi minuti dopo. Nel finale di frazione i padroni di casa vorrebbero un rigore per fallo su Campagna ma il direttore di gara non giudica falloso l'intervento. Pareggiano gli ospiti al 54' con Pecorini che arriva alla conclusione dal limite dell'area, il pallone viene deviato nell'area piccola e beffa Cordaro. Dura poco il pari, perché tre minuti dopo ancora Tirelli, questa volta di testa su cross da calcio d'angolo di Nappello, riporta avanti il Ravenna. Nel prossimo turno i giallorossi saranno ospiti del Fanfulla.