Ciclismo, la giovane campionessa Sofia Collinelli ospite de "La Foresta che Cresce"

Ha diciannove anni, si è diplomata ragioniera in pieno lockdown, ed è una delle promesse del ciclismo femminile azzurro. E’ la ravennate Sofia Collinelli, figlia d’arte: il padre Andrea vinse la medaglia d’oro su pista alle olimpiadi di Atlanta 1996. E proprio quest’anno, dopo una carriera juniores che l’ha portata anche a disputare da protagonista i Campionati Mondiali di categoria in maglia azzurra, Sofia è diventata “èlite”: nel primo anno da professionista, sta per partecipare al Giro d’Italia, in programma dall’11 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come si affronta, a 19 anni, uno sport faticoso come il ciclismo? Come la si unisce alla “normale” vita di un’adolescente? Di questo e di altro, Sofia parla nell'intervista sulle pagine social (instagram e facebook) del progetto “La foresta che cresce”, che verrà messa on line domani, domenica 6 agosto, all’indirizzo Laforestachecresce_. Nato un paio di mesi fa ad opera di una community di professionisti che opera in vari ambiti, il progetto “La foresta che cresce” ha l’obiettivo di porre l’attenzione su aspetti positivi della nostra vita quotidiana, attraverso testimonianze, interviste, suggerimenti di vario genere. Il progetto si svilupperà tramite una costante presenza social su Instagram e Facebook e poi attraverso iniziative e incontri pubblici, quando la situazione di emergenza lo permetterà in maniera più agevole.