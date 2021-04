Il ciclista Luca Collinelli dopo l'esperienza in Belgio: "Sogno di partecipare a un'Olimpiade"

Figlio d’arte, col padre Andrea già medaglia d’oro nei giochi della XXVI Olimpiade di Atlanta, Luca Collinelli, classe 2003, è tra i più giovani promettenti ciclisti del nostro Paese. Fresco di argento all’appuntamento internazionale (con pista al chiuso) del Belgian Open Track a Gent, il ragazzo non ha dubbi su quello che vorrà essere nella vita, nonostante la maggiore età ancora da compiere.

Collinelli, come è nata la sua passione per il ciclismo?

"Era inevitabile che dovessi provare il ciclismo, in quanto mio padre è stato campione olimpionico, abbiamo sempre avuto una bicicletta in casa, quindi era improponibile che io non lo provassi. All'età di 5 anni mi è piaciuto, poi ho continuato fino ad adesso".

Suo padre Andrea in che modo l'ha aiutato nel percorso?

"Mio padre mi è sempre stato vicino, dandomi consigli ed aiutandomi, senza essere troppo oppressivo, anche perché sa cosa c'è dietro, essendoci già passato. E' stata sicuramente una cosa fondamentale".

Per arrivare ai livelli di oggi quanto e come si è allenato?

"Al momento mi alleno 6 giorni su 7. Da poco mio padre è diventato il mio allenatore, progettiamo insieme gli allenamenti in base alle gare che vogliamo affrontare, nel miglior modo, con alimentazione buona e buon riposo".

E’ soddisfatto dell’esperienza in Belgio degli ultimi giorni?

"Sono rimasto soddisfatto per il podio, anche se avrei potuto vincere se non avessi fatto qualche errore. Però preferisco farli ora, per migliorarmi poi negli appuntamenti come l'Europeo e il Mondiale".

Ambizioni per il futuro?

"Nell'immediato, fare bene agli Europei e ai Mondiali. Poi sicuramente trovare una squadra per il prossimo anno di qualità. Il sogno è partecipare a un'Olimpiade".