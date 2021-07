Faenza Calcio, Alberto Fiorentini torna come allenatore della Under 17

Il mister dell’ultima promozione ritorna per allenare i giovani: "Avevo avuto alcuni contatti con altre società, ma di fronte alla proposta del Faenza calcio non ci sono stati dubbi da parte mia"

Tornano a incrociarsi le strade sportive dell’allenatore Alberto Fiorentini e del Faenza calcio. Dopo tre stagioni, il tecnico è stato nominato allenatore della Under 17 (Allievi) Elite nazionale. Segno di un legame che non si era mai spezzato. Nell’ultima esperienza in biancoazzurro, Alberto Fiorentini alla guida della Prima squadra aveva ottenuto la vittoria dei playoff del campionato di Promozione e la salvezza con largo anticipo in Eccellenza.

“Il rapporto con il Faenza, la squadra della mia città, è di lunga data. - dice Fiorentini - In questi ultimi tempi, anche per conciliare esigenze di lavoro, ho deciso di ritornare al settore giovanile, e di non allenare le squadre senior. Avevo avuto alcuni contatti con società del territorio, ma di fronte alla proposta del Faenza calcio non ci sono stati dubbi da parte mia”.

“La società è molto contenta. Fiorentini è un allenatore con centinaia di panchine tra Promozione ed Eccellenza, ha vinto campionati, e riportò il Faenza in Eccellenza - dichiara il direttore sportivo del Faenza Nicola Cavina, che è stato giocatore di Fiorentini negli anni passati - E’ sicuramente se non il migliore, tra i migliori tecnici del campionato Elite. Questo, al di là del nostro rapporto personale che dura da vent’anni, avendolo avuto come mister quando ero giocatore e con lui vinsi il campionato di Prima Categoria. Avendo allenato la nostra prima squadra, Fiorentini sa bene quanto sono importanti i giovani per il Faenza e come devono arrivare pronti. Per loro avere un mister come Fiorentini sarà una opportunità importante”.

“Ritorno in patria – aggiunge Fiorentini - anche se non abito più a Faenza da un po’ di tempo, e ne sono felice. Mi sono sempre trovato bene qui, sia nel settore giovanile che in prima squadra. La società è speciale. Poi c’è il rapporto di amicizia con il direttore sportivo Nicola Cavina che è stato mio giocatore prima da ragazzo alla Virtus e poi al Castel Bolognese. Abbiamo una visione comune su tanti aspetti”.

“L’anno passato ho deciso di prendermi una pausa dalle prime squadre e allenare nel settore giovanile - conclude il mister - Sicuramente in questo torneo ci sono compagini di blasone e sarà un torneo impegnativo, ma dobbiamo fare il massimo per ribadire la tradizione del Faenza e del suo vivaio”.