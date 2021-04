Ginnastica artistica, oro e argento per l'Edera Ravenna

Domenica 18 aprile a Cesena si è svolto il campionato individuale LA di ginnastica artistica. Per la società Edera Ravenna sono scese in campo gara sia le atlete più piccole della categoria Allieve che le ragazze più grandi Junior. Buona gara per Caterina Ronchetti, junior 1, che ha conquistato la medaglia d’Argento; Gemma Spighi e Ada Amadori, entrambe junior 2, si sono classificate rispettivamente 5^ e 6^. Oro per Giada Carloni, junior 3, con un buon margine dalla seconda classificata.

Le atlete più piccole della categoria Allieve, alcune alla loro primissima gara hanno affontato la prova con qualche errore, ma pronte ad affrontare la prossima. Nella categoria Allieve 1, Assenza Perla e Gualtieri Sofia si sono classificate al 17° posto a parimerito, Savoia Caterina al 21°, Carbone Mia 24° posto e Farinelli Isotta 26a classificata. Per le Allieve 2 Doria Noemi e Venturini Milena si sono piazzate rispettivamente al 10° e 11° posto. Delle Allieve 3 Bertoni Anna si è classificata al 4° posto a meno di un punto dal podio, Dervishaj Ada 11° posto, Francini Matilde 12°, Francini Martina 13° e Massari Viola 16°. Anche nelle Allieve 4, Zavalloni Viola si è piazzata al 4° posto, Ercolani Emily al 12°, Arduini Aurora 13°, Panzavolta Diana 14°, Venturelli Nicole 15° e Valentini Dafne 17°.