Il Basket Lugo fa boom: arriva Mattia Ciman

A Lugo arriva il colpo che da qualche tempo si attendeva: è stato infatti trovato l’accordo, per la prossima stagione, con Mattia Ciman. Classe 1993, ala guardia di 192 cm Ciman è il tassello che coach Tumidei cercava: “Mattia è un ragazzo che ben si addice al tipo di gioco che penso per il Basket Lugo, giocatore tosto con atteggiamento piuttosto offensivo e forte nel tiro da tre. Con la sua esperienza in campionati trascorsi in serie B ha maturato inoltre una forte propensione all’aspetto difensivo completando un profilo di vero lottatore e combattente”.

“Conoscevo Lugo per i suoi recenti trascorsi in serie B - esordisce invece Ciman - e ho percepito fin da subito la forte volontà di farmi arrivare in Romagna dei suoi dirigenti. Avevo richieste anche dalla serie B ma ho preferito questa società per le forti motivazioni trasmesse e anche per la serietà di cui gode”.

Continua ancora Ciman: “Arrivo a Lugo molto carico anche perché lo scorso anno, per diversi motivi, ho giocato poche partite e mi metterò a disposizione per raggiungere assieme a tutta la squadra gli ambiziosi obiettivi posti”