Il tennis chiude la 29esima edizione di 'Verde Azzurro'

La Riviera romagnola si prepara a vivere un altro weekend all’insegna dello sport: da venerdì 11 a domenica 13 settembre, infatti, sarà il Tennis a chiudere idealmente la 29esima edizione di Verde Azzurro, la manifestazione nazionale di AiCS - Associazione Italiana Cultura Sport che anche quest’anno ha portato migliaia di presenze nelle strutture sportive e ricettive del territorio. In particolare, saranno il Centro “Ten” di Pinarella di Cervia e Il Circolino di Cesenatico a ospitare la Coppa delle Province a squadre (con gare di singolare maschile e femminile, doppio maschile e misto) e un torneo “esibizione” Masters, riservato agli insegnanti di tennis che non abbiano mai ottenuto una classifica superiore a 4.1 o C4 secondo la Federazione Italiana Tennis.

Decine i partecipanti in arrivo da tutta Italia, per una serie di incontri che si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse: l’ingresso ai campi sarà infatti riservato a tecnici, accompagnatori, arbitri ed ufficiali di gara, come accaduto per tutte le competizioni di Verde Azzurro 2020. Il protocollo Covid messo in campo da AiCS interesserà anche qui tutti i partecipanti e gli ambienti di gara, che saranno opportunamente sanificati: termoscanner e autocertificazione all’ingresso, percorsi dedicati di accesso e uscita, mascherine obbligatorie sempre (eccetto durante le gare).

Secondo Bruno Molea, Presidente Nazionale AiCS, “oggi più che mai è importante ripartire: lo sport, oltre che strumento di benessere psicofisico, è anche condivisione, integrazione, inclusione; tutti aspetti che gli ultimi mesi ci hanno costretto a ripensare, ma dei quali non possiamo fare a meno. Verde Azzurro vuole essere un momento positivo per i nostri atleti. L’Associazione, con un enorme sforzo organizzativo, ha messo a punto un dettagliato protocollo per garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. E la risposta delle società affiliate non può che renderci orgogliosi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AiCS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti. La manifestazione si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui Regione Emilia-Romagna e Comune di Cervia.