La premiata ditta Sereni-Papa rilancia il Ravenna: vittoria nel derby contro l'Imolese

Quattro punti in pochi giorni. Dopo il pareggio di mercoledì contro il Cesena, il Ravenna trova il colpo esterno contro l'Imolese grazie ad una doppietta di Papa (doppio assist di Sereni). Gara praticamente perfetta quella della squadra di Leo Colucci contro la compagine di Pasquale Catalano, incappata in una serata piuttosto sterile.

Tutt'altro che entusiasmanti i primi minuti del match, con ritmi bassi, una prolungata fase di studio e tanti errori, specie dell'Imolese. Ma sono i padroni di casa a sfiorare il gol al 26' con un'incornata di Polidori neutralizzata con una grande parata di Tomei. Al 35' passa la squadra di Leo Colucci, con una potente conclusione di Papa ben pescato da Sereni.

L'inizio della ripresa vede i giallorossi subito pericolosi alla ricerca del 2-0, ma senza precisione. Al 17' i bizantini trovano il raddoppio ancora con Papa sempre su assist di Sereni. Al 30' i padroni di casa restano anche in dieci con l'espulsione per doppia ammonizione di Bentiveglia. Nel finale i bizantini pensano a difendere il prezioso vantaggio, sfiorando il tris con una bordata dalla distanza del solito Papa in pieno recupero (palla sulla traversa). E' la prima vittoria vittoria esterna, che lancia i giallorossi a quota 26 ad un punto dall'Arezzo e a due dall'Imolese. I playout sono ancora a portata di mano.