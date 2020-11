In sella sulle due ruote per la Granfondo Via del Sale: aperte le iscrizioni

La Granfondo Via del Sale Fantini Club è pronta a ripartire. Gli organizzatori annunciano l’apertura delle iscrizioni alla 24ma edizione, in programma il 18 aprile a Cervia. "Sappiamo quanto è stato difficile rinunciare alle granfondo, perciò lavoreremo senza sosta per riportarvi sulle vostre biciclette, in tutta sicurezza, a vivere quelle emozioni che è impossibile descrivere".

Le iscrizioni saranno aperte dalle 21 di martedì prossimo. Oltre alla Maglia tecnica Alé Cycling, in regalo per tutti gli iscritti, i più veloci che si iscriveranno entro il 31 dicembre riverranno in omaggio anche una giornata sulla spiaggia del Fantini Club, con ombrellone e due lettini da utilizzare entro giugno 2021.

Un’iniziativa speciale, poi, è dedicata a tutto il personale sanitario della Regione Emilia-Romagna che si sta impegnando in prima linea nella lotta alla difficile emergenza che stiamo vivendo. Dopo l’iniziativa del Fantini Club della scorsa estate, anche la Granfondo di Cervia vuole dare il proprio segnale di solidarietà a chi sta lottando ogni giorno per salvare vite, creando per loro una speciale Griglia Heroes, che partirà davanti alla griglia d’onore (dorsali dal numero 51 al numero 150). I posti in griglia Heroes sono a disposizione dei primi cento operatori sanitari della Regione iscritti alla gara.

Speranza di tutti è che la situazione sanitaria migliori al più presto, tuttavia, qualora l'attuale emergenza dovesse protrarsi, non consentendo lo svolgimento della gara in primavera, gli organizzatori hanno già annunciato la data in cui l'evento verrà riprogrammato: domenica 17 ottobre 2021. Speciale combinata 2° Strade Bianche del Sale Fantini Club

Confermato anche l’appuntamento del prossimo 5 settembre al Fantini Club di Cervia con la seconda edizione Strade Bianche del Sale Fantini Club. La cicloturistica sarà in combinata con la 24ma Granfondo Via del Sale Fantini Club: per gli iscritti alla granfondo la quota di iscrizione alla Strade Bianche del Sale, sarà infatti di 10 euro, anziché 15 euro (info su siti di granfondoviadelsale e stradebianchedelsale).