Lotta, trionfo per i Portuali ai Campionati juniores: quattro medaglie e un titolo italiano

Terzo posto nella classifica a squadre per i ravennati: Leon Rivalta è campione italiano, medaglia d'argento per Mercatali e Romano, bronzo per Olei e piazzamento per Alice Cangini

Un grande risultato per il Csrc Portuali Ravenna ai Campionati italiani juniores (under 20) di lotta greco-romana e stile libero femminile, svoltosi a Lido di Ostia (Roma) sabato 1° maggio. Cinque gli atleti schierati per il sodalizio ravennate che al termine delle eliminatorie si sono aggiudicati il posto in ben quattro finali. Medaglia d’oro e titolo italiano nella categoria kg 82 per Leon Rivalta, alla quale si aggiungono ben due medaglie d’argento con Marco Mercatali nei kg 72 e Alessandro Romano nei kg 67, una medaglia di bronzo nei kg 72 di Alessandro Olei e il quinto posto di Alice Cangini nei kg 62, questi ultimi due atleti appartenenti alla classe di età più giovane (cadetti).

La squadra del Csrc Portuali, accompagnata dal maestro Carlo Shartos e dell’istruttore Federico Primelli, si è aggiudicata così il terzo posto nella classifica nazionale di club, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff tecnico e della bravura dei ragazzi, che quotidianamente in palestra si impegnano seriamente per mantenere grandi i valori delle tradizioni del sodalizio ravennate Portuali.