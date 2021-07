Pallamano, Alexandru Rotaru primo acquisto del Romagna di serie A2

La prima mossa ufficiale della Pallamano Romagna di serie A2 in vista della nuova stagione 2021/2022 è la firma del terzino Alexandru Rotaru. Si tratta di un gradito ritorno per il forte tiratore faentino che vestì la maglia del Romagna Handball fino a tre stagioni fa. Dotato di grandi doti atletiche soprattutto in penetrazione e al tiro dalla media distanza, Rotaru si fece spazio anche nelle Nazionali giovanili, prima di essere scelto dal Santarelli Cingoli per tentare la promozione (poi centrata) in serie A1.

Nella scorsa stagione, la retrocessione incassata nelle ultime giornate di campionato ha reso amaro il finale di rapporto con i marchigiani, senza, comunque, mettere in ombra le buone prestazioni con i biancorossi. Alex Rotaru torna a far parte di un gruppo che con il suo arrivo può alzare decisamente l’asticella delle aspettative di classifica. Torna a casa, torna tra gli amici, torna per essere protagonista.