Pugilato, a Lugo sale sul ring la categoria Superwelter

Una grande serata di pugilato per celebrare la società Boxe Lugo che tra quattro anni festeggerà il primo secolo di vita. Venerdì 2 luglio la pista di pattinaggio Up and Down di via Piratello si trasformerà in una grande arena che ospiterà otto incontri di pugilato, di cui sei di dilettanti e due di professionisti.

Gli incontri dei professionisti della categoria Superwelter si terranno alla distanza di sei riprese e avranno come protagonisti Nicola Quarneti (Boxe Lugo) contro Davide Jesus (Colonia Versus Accademy Roma) e Maicol Mainenti (Boxe Lugo) contro Davide Passero (Colonia Panthers Lauri Varese). Nell’occasione verrà assegnato il terzo Memorial Ivo Visani al pugile più tecnico e il primo Memorial Giancarlo Medri al pugile più combattivo.