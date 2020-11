Mercoledì amaro per il Ravenna: il Gubbio espugna il Benelli

Turno infrasettimanale amaro per il Ravenna, che perde 2-1 al Benelli contro il Gubbio. L'inizio del match è di marca giallorossa. Al 9' Ferretti ha sui piedi la ghiotta chance per sbloccare il match, ma l'estremo difensore Cucchietti dice no. Dieci giri di lancette ed episodio da moviola: Cinaglia intercetta col braccio un traversone di Mokulu in area di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 23' l'estremo difensore umbro devia in angolo una conclusione di Marchi. Gubbio poco offensivo, ma al 29' alla prima vera azione d'attacco passa con con Gerardi. Sul finale di primo tempo gli umbri sfiorano il 2-0 con Juanito Gomez, ma il suo tiro è centrale e poco potente. Nella prima il Ravenna va alla ricerca del pari, che trova al 65' con Perri. La gioia dura cinque minuti: dopo aver sfiorato la rete il 2-1 con Papa, gli ospiti sono tornati in vantaggio al 76 con Sainz Mata. Il Ravenna accusa il colpo e non trova la forza per reagire e agguantare il pari. Nel finale espulso mister Magi. La squadra romagnola resta invischiata nella lotta per non scivolare nei playout con 9 punti.