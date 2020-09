Superbike, voglia di riscatto per Melandri nel nuovo round di Aragon

La Superbike torna in pista per il quinto round della stagione, che andrà di scena nuovamente al Motorland di Aragon. Marco Melandri vuole riscattare un weekend amaro, caratterizzato da un contatto nella Superpole Race di domenica, prima di un problema tecnico che lo ha portato al ritiro in gara 2. "Il round di Aragon è stato decisamente complicato e non ha rispecchiato il nostro potenziale - afferma il portacolori della Ducati del team Barni -. L'idea di tornare su una pista dove possiamo partire già con delle informazioni è molto stimolante, quindi dobbiamo sfruttare l'occasione per partire col piede giusto e riuscire a fare quel passo in avanti che non ci è riuscito fino adesso. Le previsioni meteo annunciano un weekend caldo, con temperature simili a quelle di venerdì pomeriggio. In quelle condizioni la pista è molto più lenta e cambiano tante cose rispetto alle temperature che abbiamo trovato in gara sabato e domenica. Speriamo di farci trovare preparati e di portare a casa un risultato alla nostra altezza".

