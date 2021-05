Tennis serie B2, in casa il Faenza viene travolto dal Ravenna

Come da pronostico, domenica non c’è stato nulla da fare per l’esordio casalingo in B2 per la squadra maschile del Tennis Club Faenza. Il Ct Zavaglia di Ravenna, al gran completo, non ha lasciato scampo ai giocatori faentini, con una meritata vittoria per 5-1. Sconfitte in singolare per Edoardo Pompei, Noah Perfetti e Leonardo Fabbri, rispettivamente contro Licciardi, lo spagnolo Esteve Lobato e Della Tommasina, tutti giocatori di livello più alto, mentre nei doppi nulla da fare per le coppie Perfetti/Fabbri e Pompei/Roberto Zanchini. Proprio da quest’ultimo è arrivato in singolare il punto della bandiera: grande prestazione e convincente vittoria contro il brasiliano Bruno Sant’Anna, in passato ex numero 330 Atp. Con i prossimi due incontri si inizierà a delineare classifica ed obiettivi della squadra faentina. Mercoledì 2 giugno trasferta al Ct Massalombarda e domenica 6 ancora fuori casa a Matelica.

Nella mattinata il sindaco di Faenza Massimo Isola ha fatto visita al Tennis Club Faenza. "Sono venuto con piacere, anzitutto per cogliere l’aspetto agonistico del circolo, che è uno degli elementi storici che continua ad alimentare con risultati importanti – ha detto Isola - Ovviamente il Tennis Club non è solo questo. È soprattutto una bella comunità all’interno di Faenza, che cerca sempre di aprirsi alla città. Perciò assieme alla nuova dirigenza del circolo stiamo costruendo diversi progetti sia di sviluppo, che di mantenimento e gestione dell’esistente. C’è grande spirito di collaborazione e sono convinto che riusciremo a trovare delle opportunità per far crescere ulteriormente questo circolo, che coinvolge centinaia di persone, svolgendo appunto sia una funzione sociale che una funzione sportiva".

Dal canto suo Giancarlo Sabbatani, presidente del Tennis Club Faenza, ha aggiunto: "Sono onorato della visita di Isola e, nello stesso tempo, sono soddisfatto della celerità con la quale si è potuto stabilire un rapporto con la nuova amministrazione comunale, in particolare con il sindaco e i suoi assessori di riferimento, Martina Laghi e Milena Barzaglia. La visita di Isola è stata utile per approfondire i vari aspetti del nostro circolo, che rappresenta una bella realtà sportiva e un punto di riferimento della cittadinanza".