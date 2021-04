Vela, a Porto Corsini Stefano Migliarini vince la prima regata nazionale Contender

Dopo il primo giorno in acqua si era capito che sarebbe stata una gara molto combattuta, considerati i punteggi ravvicinati delle prime cinque posizioni

Si è conclusa dopo sei belle prove la prima Regata Nazionale della classe Contender, organizzata dall'Adriatico Wind Club Ravenna, in un week end fortunato dal punto di vista meteo. Dopo il primo giorno in acqua si era capito che sarebbe stata una gara molto combattuta, considerati i punteggi ravvicinati delle prime cinque posizioni.

E così è stato: la classifica finale ha premiato Stefano Migliarini (SEF Stamura), che ha mantenuto una importante regolarità: con tre secondi di giornata è riuscito a vincere con 1 punto di vantaggio su Marco Ferrari (VCCampione sul Garda), protagonista di una bella rimonta, grazie ad un terzo e ben due primi, dopo l’8-4-3 del primo giorno.

Evidentemente Ferrari ha apprezzato il vento leggermente più sostenuto di domenica e con quei 2-3 nodi in più (l'intensità massima è stata registrata sui 13 nodi) ha spiazzato il portacolori del circolo organizzatore Stefano Casadei, slittato in terza posizione finale, nonostante una bella vittoria in regata 4, seguita però da un 9° e un 5°.

Soddisfazione da parte di tutto lo staff dell'Adriatico Wind Club Ravenna, che ha avuto l'occasione di testare tutta la macchina organizzativa, prima del Memorial Ballanti-Saiani previsto dal 5 al 9 maggio, primo e unico appuntamento in Italia, che richiamerà tutte le classi di windsurf che regatano tra le boe, dalla classe giovanile FIV Techno 293 presente con tutte le sue categorie, all'olimpica iQFoil, passando per il Formula Windsurfing fin e open Foil, fino alla nuovissima classe giovanile volante Techno Wind Foil.

Un bel modo per ricordare le windsurfiste ed atlete dell’AWCRavenna Lorenza Ballanti e Dalia Saiani, in una quattro giorni in cui la parola d’ordine sarà “windsurf”, sport, condivisione di una grande passione con amici, atleti e coach che arriveranno a Porto Corsini da tutta Italia.