E-Work Faenza, Vente saluta e Morsiani firma il rinnovo: "Prendo un anno di aspettativa dal lavoro"

Continua la formazione del roster per la Serie A dell'E-Work. La società bianconera comunica l'interruzione del rapporto con la giocatrice Liga Vente. Il centro della stagione appena conclusa chiude la sua esperienza faentina come miglior rimbalzista offensiva del campionato e si conferma una “regina” delle promozioni dopo la promozione con Costa Masnaga di qualche stagione fa.

Con queste righe l'E-Work ringrazia Vente: "Abbiamo avuto il piacere di conoscere una professionista, dedita al suo lavoro, e sopratutto una bella persona. Tutta la società e la città di Faenza ringrazia Liga per questa stagione passata assieme e per aver contribuito alla crescita della società. Paldies Liga!".

Resterà invece nel roster Lucia Morsiani, che ha prolungato il suo rapporto col club bianconero. Ala di 186 cm nata a Bologna il 27/08/1992 ma sempre cresciuta a Faenza, Lucia è una faentina doc.



“Ho vissuto la realtà della A1 a Faenza ai tempi del Club Atletico - dichiara Morsiani -, più da spettatrice visto che ero ancora nelle giovanili. Per me è un grande onore riportare Faenza nella massima serie, la categoria che si merita. Abbiamo centrato l’obiettivo nel momento giusto per raggiungere questo traguardo. Sarò onorata di vestire questa maglia in A1.

All-in sul basket per l'ala: "Ringrazio la società per questa opportunità, per questa responsabilità che ci sta dando. Sono talmente entusiasta e carica per questa nuova esperienza che ho deciso di prendere un anno di aspettativa dal lavoro e dedicarmi al 100% alla pallacanestro della mia città".