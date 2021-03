Volley femminile, Conad a Busto Arsizio per lo scontro diretto al vertice

Dopo due belle vittorie in rimonta, entrambe per 3-1, ottenute a Olbia e al PalaCosta contro Montale, la Conad Olimpia Teodora chiude la settimana con la terza gara in 7 giorni

Dopo due belle vittorie in rimonta, entrambe per 3-1, ottenute a Olbia e al PalaCosta contro Montale, la Conad Olimpia Teodora chiude la settimana con la terza gara in 7 giorni domenica 28 marzo, alle ore 17, a Busto Arsizio. Nel match valido per la prima giornata di ritorno della Pool Promozione di Serie A2, le ragazze ravennati sfidano le padrone di casa della Futura Volley Giovani in quello che è un vero e proprio scontro diretto al vertice, con le squadre appaiate in vetta alla classifica a quota 32 punti (anche se la Conad ha una gara in meno disputata). Per la Conad indisponibile Chiara Poggi a causa di un infortunio alla caviglia: per sostituirla sarà aggregata alla prima squadra dal settore giovanile Giorgia Candolfini, alla prima esperienza in Serie A2. Arbitri del match saranno Marco Pasin e Rachela Pristerà.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Sono contento di quello che ci siamo conquistati questa settimana e di poter andare a giocare a Busto in questa situazione di classifica. Naturalmente abbiamo avuto una settimana molto intensa che abbiamo dovuto gestire con qualche allenamento in meno e l’aiuto del fisio, ma quella che ci aspetta è certamente una partita gustosa. Affrontiamo una squadra di rilievo con ottime giocatrici e dovremo essere lucide e tranquille nella lettura del momento della partita e nella gestione dei nostri errori diretti. Nella gara di andata, infatti, non abbiamo lavorato male per quanto riguarda la gestione tecnico-tattica, ma abbiamo regalato veramente troppo. La nostra prima arma dovrà essere la battuta per cercare di ridurre la loro distribuzione, ma in generale non dobbiamo cambiare molto perché stiamo dimostrando anche una buona solidita a livello di muro-difesa. Le ragazze sono consapevoli che, al di là dei meriti di Busto nella vittoria che hanno fatto qui all’andata, un po’ di mano gliel’abbiamo data anche noi”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Candolfini (3).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11), Grigolo (12).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).