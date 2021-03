Volley femminile, Olimpia Teodora subito in campo per l’infrasettimanale

La Conad Olimpia Teodora torna subito in campo per il turno infrasettimanale, valido per la quinta giornata di Pool Promozione di Serie A2

Reduce dalla bella vittoria in rimonta a Olbia, la Conad Olimpia Teodora torna subito in campo per il turno infrasettimanale, valido per la quinta giornata di Pool Promozione di Serie A2. Le ragazze ravennati ospiteranno mercoledì sera alle ore 20.30, al PalaCosta (sempre a porte chiuse in ottemperanza alle disposizione in merito di Covid-19), l’Exacer Montale, reduce a sua volta da una bella vittoria al tie break contro Martignacco. Arbitri del match saranno Marta Mesiano e Antonio Lichelli.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Sicuramente la vittoria di domenica ci ha dato un po’ di morale, anche se purtroppo, come capita spesso al ritorno da trasferte impegnative come questa, non abbiamo molto tempo per preparare la prossima partita. I tre punti conquistati ci riportano su quel focus, che comunque io non avevo dimenticato, che è quello di provare a vincere la Pool Salvezza. Andiamo a giocare contro una squadra in palla, che arriva da una bella vittoria e che certamente verrà qua per darci fastidio. Noi dobbiamo rimanere concentrate su noi stesse ed essere coscienti di quello che abbiamo fatto ad Olbia, dove abbiamo prima combattuto contro i nostri fantasmi, poi iniziato a battagliare contro l’avversario. È stata una bella prova di squadra anche perché per larghi tratti abbiamo utilizzato una formazione inedita. Le ragazze hanno tenuto in vita e riaperto la possibilità di guadagnarci i playoff, poi chi giocherà meglio e avrà più voglia se li guadagnerà”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11), Grigolo (12).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).