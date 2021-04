Volley, l'Olimpia Teodora nel libro dei record della serie A femminile

Il risultato del terzo set di domenica, vinto dalle Leonesse per 42 a 40, è il quarto di sempre in Serie A femminile dall’introduzione del rally point system (1999), e il più alto degli ultimi 15 anni

Il risultato del terzo set di domenica, vinto dalle Leonesse per 42 a 40, è il quarto di sempre in Serie A femminile dall’introduzione del rally point system (1999), e il più alto degli ultimi 15 anni. Dall’introduzione dei set a 25, con un punto assegnato a ogni servizio, il 42-40 fatto registrare domenica da Ravenna e Torino è il parziale a punteggio più alto della Serie A2, e solo tre parziali, tutti di Serie A1, sono stati più lunghi.

Il podio comprende due vittorie esterne, sempre in un terzo set, per 42-44 e 43-45, in entrambi i casi colte da Novara, rispettivamente a Modena nel 2001 e a Perugia nel 2006, in una semifinale di Supercoppa. Il set più lungo dall’introduzione del rally point system rimane quello (il quarto) vinto dalle padrone di casa di Modena per 48-46 su Perugia il 3 febbraio 2002 (fonte dati Lega Volley Femminile).