B1. Dal paradiso all’inferno in 5 set: la Mosaico Ravenna crolla al tie-break con Imola

Al Pala Costa di Ravenna è andata in scena una vera e propria battaglia tra la Mosaico padrona di casa e la CSI CLAI, ma al tie-break ha avuto la meglio Imola. È stata una sfida giocata veramente punto su punto, dove le ragazze di coach Zoratti (all’esordio in panchina) hanno cercato di dare il massimo. La rimonta subita fa aumentare il rimpianto per quello che poteva essere e non è stato. Il primo set è giocato punto a punto fino al 15 pari, momento in cui Ravenna opera il primo allungo della serata portandosi sul +5. Imola reagisce e con un contro-parziale di 4 punti a 0 rimette in equilibrio il punteggio.

Sul 21-19, un servizio sulla riga di Cammisa non viene visto dalla coppia arbitrale, che decide di far ripetere il punto. Questo episodio, molto dubbio, deconcentra Cavalli e compagne, che escono dalla partita per qualche minuto e non riescono più a mettere a terra nessun pallone. È 25-19 Ravenna. Il secondo parziale è totalmente dominato dalle locali. La Clai riceve molto male, sbaglia parecchio e, nonostante i diversi cambi, non riesce mai a riavvicinarsi alle avversarie, perfette nella fase offensiva.

Finisce 25-13 in poco più di 20 minuti con Ravenna che si porta sul 2-0. Quello che succede a questo punto della serata è davvero molto difficile da spiegare. Dal terzo set in poi, con la maglia biancoblù scende in campo un’altra squadra. Guidata da una Migliorini in stato di grazia, la formazione santernina inizia a difendere con grande cattiveria su ogni pallone e mette in campo quell’atteggiamento positivo che era completamente mancato nei primi due parziali. Ravenna, dal canto suo, inizia a regalare qualcosa, mentre la Clai non commette più alcun errore e gioca davvero alla grande.

Il terzo e il quarto set volano via veloci, con Imola che in entrambe le occasioni si mette al comando del parziale fin dai primi punti senza mai abbassare la guardia di fronte ai tentativi di reazione delle ravennati di capitan Vingaretti. Si arriva così al tie-break decisivo e già dai primi punti si capisce che Imola ha la partita completamente in pugno. La convinzione delle ragazze imolesi è davvero debordante e questa mentalità porta inevitabilmente al successo finale, nel complesso meritato per quanto visto sul rettangolo di gioco. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-CSI CLAI IMOLA 2-3 (25-19; 25-13; 14-25; 11-25; 10-15)

RAVENNA: Ortolani 16, Mandà ne, Casali, Masotti (L2) ne, Aluigi 3, Toppetti (L), Casotti 9, Rubini 10, Haly 2, Marku 9, Giardi 12, Benzoni ne, Vingaretti 1. All. Zoratti

IMOLA: Telarini ne, Arcangeli, Cavalli 5, Tasholli ne, Cammisa 11, Folli, Migliorini 16, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Morciano 1, Missiroli 14, Moretto 15, Rizzo 12. All: Caliendo