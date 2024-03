Serena Ortolani conclude una splendida stagione a un passo dal suo record personale

Uno sportivo sa bene quello che può dare a 22 anni, come anche a 37. Sono due fasi agonistiche ben diverse, eppure Serena Ortolani ha dimostrato che a distanza di tre lustri si può ancora fare la differenza. La stagione dell’opposto ravennate è terminata ieri con la sconfitta della sua Omag Marignano sul campo di Perugia, ma a sfumare è stato soprattutto il record personale di punti che avrebbe potuto superare senza problemi.

Il primato in Serie A rimane quello della stagione 2008-2009, quando una 22enne Ortolani fu capace di mettere a referto 440 punti con la maglia della Foppapedretti Bergamo. Nella stagione appena conclusa, invece, si è fermata a quota 437, appena tre prodezze in meno nonostante l’impresa fosse a portata di mano. In Umbria Serena ha realizzato soltanto un punto, ma non si può certo rimproverarla, la sua annata non è stata semplice per motivi fisici anche se ha sempre stretto i denti.

Il sogno dei 441 punti era più concreto che mai, tanto è vero che a cinque giornate dalla fine della stagione, era stato calcolato come ne bastassero 13-14 per entrare nella storia. Se l’Omag Marignano ha accarezzato il sogno dei play-off promozione per l’A1 fino a pochi giorni fa, comunque, lo si deve soprattutto a lei e a una maturità invidiabile in campo. C’è poco da aggiungere su una carriera straordinaria, quando si leggono questo nome e questo cognome c’è sempre la certezza di avere a che fare con un’atleta dalla A maiuscola.