Volley, cordoglio in casa Consar per la morte di Roberto Tazzari: con lui quattro scudetti

Profondo cordoglio in casa Consar Ravenna: a 94 anni si è spento Roberto Tazzari, l'ultimo tassello ancora in vita della Robur pluriscudettata. Con la Robur, di cui è stato anche capitano, vinse quattro dei cinque scudetti del club e grazie alla Robur è arrivato poi in nazionale dove ha collezionato 19 presenze (il debutto a Roma il 24 settembre 1948 in Italia-Belgio 3-0), due partecipazioni agli Europei, con un bronzo nel 1948 e una partecipazione ai Mondiali di Praga nel 1949, con l’Italia allenata da Angelo Costa e con una forte rappresentanza di atleti ‘roburini’.

Roberto lascia la moglie Angela e i figli Manuela e Giorgio. La salma sarà esposta domani, lunedì 20 novembre, dalle 9 alle 11, in camera mortuaria poi sarà portata al cimitero di Ravenna. Stando a quanto viene comunicato, non sono previste cerimonie.