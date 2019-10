Weekend dolcissimo: Halloween, Art&Ciocc, San Rocco e la Trilogia. Un lungo ponte di divertimento

Questo è Halloween: spettacoli e party dalla Piligréna a Sahmain

Arriva la notte più buia dell'anno, quella in cui fantasmi, vampiri, zombie e tanti altri diversamente vivi infestano le strade: è tempo di Halloween. Giovedì dal pomeriggio alla notte si festeggia in tutta la provincia di Ravenna la vigilia di Ognissanti tra riti antichi e party scatenati, spettacoli per bambini, concerti e l'ormai tradizionale "dolcetto o scherzetto".

Tante le iniziative nel comune di Ravenna. Nella Rocca Brancaleone ci sono spettacoli stregati, cacce al tesoro e gare di zucche, intanto al Villaggio del Fanciullo a Ponte Nuovo tra mostri e stregoni si gusta un gelato-zombie. Ci sono pirati, piadine e caldarroste per la caccia al tesoro da paura di Porto Fuori, invece diavoli, bomboloni e scherzetti infestano la notte di Borgo Montone. Per Halloween si balla con Giungla e il party Anni '90 al Bronson di Madonna dell'Albero e la festa di Baby Halloween si svolge all'Almagià tra streghe turchine, giocolieri e dolcetto o scherzetto.

Zombie walk, giochi spaventosi e spettacoli infuocati vi attendono nel centro storico di Cervia, mentre a Lugo tutto è pronto per una Piligréna spettacolare. Paura e golosità si alternano all'HalloWine Party di Oriolo dei Fichi, a Castel Bolognese invece ci sono spettacoli e mercatini con un Halloween Anno Zero. Emozioni e antichi riti vi aspettano a Samhain, il capodanno celtico di Riolo Terme, poi si trovano streghe e tunnel degli orrori in piazza della Libertà a Bagnacavallo, maschere spaventose, magie e fuochi si incontrano nel centro di Sant'Agata sul Santerno, giochi, sfide e zucca party vi attendono a Cotignola e Barbiano. Alla biblioteca di Russi per i bimbi c'è il piccolo teatrino degli orrori, e ad Alfonsine spuntano torte stregate, birre e giochi da brivido.

Spazio infine a due spettacoli da brivido a teatro: nella notte di Halloween va in scena la cena-spettacolo La Specialità all'Osteria Passatelli di Ravenna e l'horror Vampyr viene musicato da Paolo Spaccamonti e Ramon Moro al Teatro Binario di Cotignola.

Art & Ciocc e l'antica Fiera di San Rocco

Trascorsi i brividi e gli spaventi di Halloween ci si può ristorare con un appuntamento davvero goloso: da giovedì a domenica Piazza del Popolo a Ravenna torna a essere un luogo di gusto e di festa con Art&Ciocc, un grande festival degli artigiani del cioccolato. Il divertimento vi aspetta però anche nel centro storico di Faenza, domenica, con le rievocazioni, gli spettacoli e le auto d'epoca della Fiera di San Rocco.

Al sipario: Norma, Aida, Carmen. Le donne della Trilogia d'Autunno

Il teatro è pronto a meravigliarci in questo weekend. Parte venerdì la Trilogia d'Autunno 2019: la formula è la stessa degli scorsi anni, tre opere che si alternano per tre repliche entusiasmanti. In scena quest'anno tre opere liriche che hanno per titolo e per protagonista le figure femminili: Norma Aida e Carmen. Lo spettacolo continua da venerdì a domenica al Teatro San Giuseppe di Faenza "Essere o non essere un Addams", mentre domenica al Teatro Goldoni di Bagnacavallo c'è Il gatto con gli stivali.

Il regno dei Gatti

Amanti degli animali, segnatevi in agenda questo appuntamento: sabato e domenica torna al Pala De Andrè di Ravenna la Mostra felina internazionale: gatti di tutti i tipi sfilano dentro al palazzetto tra fusa e miagolii.

Incontri e cerimonie: da GialloLuna alla Grande Guerra

Il brivido continua anche dopo Halloween con il festival GialloLuna NeroNotte che prende casa da venerdì a domenica alla Biblioteca Oriani con la fiera degli editori indipendenti, le premiazioni dei concorsi letterari, una mostra e tanti scrittori. A Russi e nelle frazioni da venerdì a domenica si tengono cortei e cerimonie per ricordare la fine della prima guerra mondiale. Domenica al Musa di Cervia è in programma un laboratorio di stampa con le foglie, mentre alla Rocca di Bagnara Matteo Cavezzali presenta il suo Nero d'Inferno.

In concerto: Lisa Manara, Drab Majesty e l'omaggio a Horace Silver

La musica live ci tiene compagnia per tutto il ponte di festa. Venerdì sera Lisa Manara porta L'urlo dell'africanità al Mama's Club di Ravenna. Sabato al Bronson di Madonna dell'albero vi aspettano le atmosfere dark e synth pop dei Drab Majesty, poi si torna al Mama's Club per il concerto dello Stefano Bedetti Quintet che omaggia Horace Silver.

Visitando qua e là

Spazio come sempre anche alle visite e al nostro territorio: da venerdì a domenica ci sono vari monumenti aperti a Ravenna con visite guidate gratuite. Poi domenica si parte dalla trattoria Ponte Rosso di Faenza per una bella escursione alla scoperta del Vulcanello di Monte Busca.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, il weekend di Halloween non poteva che portarvi qualche sorpresa. Ecco che al Mic di Faenza giungono le opere in ceramica di Pablo Picasso. Fino a domenica inoltre si possono gustare le copertine dei Gialli Mondadori interpretate dagli studenti del Liceo Artistico alla Biblioteca Oriani di Ravenna.

Tuttavia ci lascia nel fine settimana: Folding in Motion di Simcha Even-Chen al Mic di Faenza.

Proseguono: Il privilegio dell'inquietudine dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, al Mar di Ravenna Forever Young del Lego artist Riccardo Zangelmi, Mosaics di Chuck Close e Vanitas di Niki de Saint Phalle, Submission di Arnold Mario Dall'O e Sfogliando la luna alla Biblioteca Classense di Ravenna, il viaggio fra mosaico antico e moderno in vari monumenti ravennati, Paradiso e Mai Più a Magazzeno Art Gallery di Ravenna, al Musa di Cervia Lo Verde e il Bianco di Guarnieri e Arlotti, la mostra dedicata a Montale e la poesia Dora Markus alla Galleria Pallavicini di Ravenna e a Fusignano, Cotignola e Bagnacavallo ci sono le opere di Selvatico.

E allora cinema!

Infine ci sono sempre tanti film da vedere al cinema e in più nel weekend si aggiungono le proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest e lo speciale incontro con Liliana Cavani.