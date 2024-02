Il cinema Mariani festeggia 10 anni dall'inaugurazione. "Dopo la pandemia il pubblico è tornato in sala"

Martedì, 20 febbraio, il cinema Mariani festeggia 10 anni e propone in anteprima nazionale “La zona di interesse” di Jonathan Glazer (Gran premio della Giuria al festival di Cannes e candidato a cinque premi Oscar). Cinemaincentro festeggia 10 anni di attività del cinema Mariani, in via Ponte Marino a Ravenna, proponendo una prestigiosa anteprima nazionale, grazie alla collaborazione con I Wonder Pictures. Martedì 20 febbraio alle 18,30 e alle 21 sarà proiettato “La zona di interesse” di Jonathan Glazer con Sandra Hüller e Christian Friedel (proiezione in lingua originale sottotitolata in italiano).

Il pubblico ravennate potrà ammirare in anteprima il film, candidato a cinque premi Oscar 2024, vincitore del Gran Premio della Giuria Cannes e miglior film in lingua straniera National Board 2023 Nel film, Rudolf Höss e famiglia vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani: lui va al lavoro, lei cura il giardino e i figli giocano tra loro o combinano qualche marachella. C'è un dettaglio però. Accanto a loro, separato solo da un muro, c'è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore.

“Ci prepariamo a festeggiare i dieci anni di cinema d’autore a Ravenna – commentano Alberto Beltrani e Tiziano Gamberini, della società Cinemaincentro -. L’avventura partì nel febbraio del 2014. La prima pellicola proiettata fu ‘12 anni schiavo’ di Steve McQueen e oggi siamo particolarmente felici di poter celebrare il decennale con l’anteprima dei uno dei film più attesi dell’anno. In questi 10 anni la sala Mariani ci ha regalato grandissime soddisfazioni, ospitato registi, produttori, attori e numerosi festival. Dopo il periodo complicato della pandemia, il 2023 ha fatto segnare il grande ritorno del pubblico in sala. Al Mariani il numero degli spettato del 2023 è stato pari a quelli del 2019, per noi si tratta di un risultato significativo che testimonia l’apprezzamento del pubblico per le programmazioni proposte. Le sale italiane rimangono vive nonostante tante difficoltà tra cui la concorrenza dello streaming e delle piattaforme. Negli anni abbiamo sviluppato collaborazioni di grande spessore che hanno arricchito il percorso culturale. Quando siamo partiti con le proiezioni, il Mariani era reduce da anni difficili che lo avevano anche visto trasformarsi in una sala a luci rosse. Abbiamo raccolto la scommessa e anche se nei primi anni i risultati sono stati leggermente inferiori alle attese, nel tempo si è registrata una crescita costante, culminata negli ottimi numeri del 2023 e nell’ottimo inizio del 2024. Continueremo a lavorare per il cinema di qualità e per portare a Ravenna i protagonisti della settima arte in modo da farli incontrare dal vivo con il pubblico”.

La proiezione si inserisce all’interno della rassegna “2 Days Cult Movie” che è organizzata da Cinemaincentro e dal circolo Sogni Antonio Ricci in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e con il sostegno della Fice.