Come coltivare al meglio l'orto e le piante: aperte le iscrizioni al corso gratuito

Auser Ravenna ripropone anche in questa primavera l’iniziativa “Il bello di coltivare la Vita”, quattro appuntamenti aperti a tutti i cittadini che nutrono interesse e curiosità in materia orticola e in generale sulle piante. L’obiettivo è quello di creare momenti di condivisione e approfondimento sia per chi l'orto lo conosce, sia per chi è alla ricerca di un nuovo approccio con la terra e i suoi prodotti.

Lo scopo di questi appuntamenti è proprio quello di arricchire le conoscenze dei partecipanti su come si prepara e coltiva la terra per produrre in modo biologico gli ortaggi, conoscere le proprietà delle erbe aromatiche, sapere distinguere e raccogliere le erbe spontanee e conoscere il mondo delle piante officinali e il loro utilizzo, oltre che condividere il valore della solidarietà e favorire percorsi che promuovono la salute e la migliore qualità del vivere sociale.

Tutte le serate sono coordinate dal tecnico Claudio Valmori del Consorzio Agrario di Ravenna. Il corso è gratuito. Per informazioni e iscrizioni, ausertessere2@gmail.com oppure tel. 375 8362490.

Il corso si terrà nella sala "Silvio Buzzi" di Via Berlinguer, 11 nelle seguenti date:

Giovedì 28 marzo alle 20 - Erbe Spontanee, relatrice: Luciana Mazzotti. Erbe Aromatiche, relatrice: Annalisa Tavazzani

Mercoledì 10 aprile alle 20 - Tecniche di coltivazione e di innesto per colture orticole, relatore: Daniele Selvi

Mercoledì 17 aprile alle 20 - Coltivare e produrre Ortaggi per il consumo familiare, relatore: Daniele Selvi

Mercoledì 24 aprile alle 20 - Erbe Officinali e medicinali, relatrici: Carlotta Farneti e Annalisa Tavazzani