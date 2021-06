Faenza, lavori in corso: interruzione lungo la provinciale "Biancano-Donesiglio"

È sospesa la circolazione del traffico lungo la S.P. n. 86 "Biancano-Donesiglio" in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario fuori dal centro abitato, in comune di Faenza, dalle ore 20 di domenica 6 giugno alle ore 18 di mercoledì 9 giugno per consentire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete ferroviaria con la conseguente deviazione del traffico:

a) I veicoli in transito lungo la S.P. n. 8 "Naviglio" e diretti a Pieve Cesato in corrispondenza dell'intersezione con la S.P.n. 86 "Biancano-Donesiglio", dovranno proseguire diritto fino a raggiungere l'intersezione a rotatoria in località Granarolo F.no e da qui raggiungere la S.P.n. 44 "Granarolo" per poi immettersi sulla S.P.n. 43 "Gobbadino-Accarisi".

b) I veicoli in transito lungo la S.P.n. 43 "Gobbadino-Accarisi" in località Pieve Cesato volti a raggiungere la S.P.n. 8 "Naviglio" dovranno effettuare il percorso inverso descritto al punto a) precedente raggiungendo la località di Granarolo Faentino percorrendo la S.P. n. 44 "Granarolo".

c) I veicoli provenienti da Bagnacavallo lungo la S.P.n. 8 "Naviglio" una volta raggiunta l'intersezione a rotatoria in località Granarolo F.no e diretti a Pieve Cesato, dovranno svoltare e raggiungere la S.P.n. 44 "Granarolo" per poi immettersi sulla S.P.n. 43 "Gobbadino-Accarisi".

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.