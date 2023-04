“Il Piatto Verde”: erbe aromaiche protagoniste a Riolo con lo che Cerea

Si è conclusa la XXVIII edizione della Manifestazione “Il Piatto Verde”, organizzata dall’Istituto Professionale Alberghiero “Artusi” di Riolo Terme, in collaborazione con IF “Imola Faenza Tourism Company” e svoltasi nella cittadina termale dal 22 al 30 marzo. In tale occasione si sono ritrovati a Riolo Terme dodici scuole dall’Italia e dall’Europa, in particolare da Bari, Bojano, Casalecchio di Reno, Cervia, Forlimpopoli, Ladispoli, Longarone, Polignano, Roma, Trecenta, oltre che da Cipro e dalla Polonia, e chef amatoriali, che si sono sfidati nel campo delle erbe aromatiche. Questo infatti il titolo della manifestazione: “Le erbe aromatiche nella cucina circolare”.

Si è trattato di un importante momento di confronto e di scambio sulla cucina e sui suoi possibili futuri sviluppi, come anche sull’utilizzo delle erbe in tema antispreco, a cui tutti hanno partecipato con entusiasmo. Durante queste giornate hanno avuto inoltre luogo Masterclass dislocate presso diverse strutture del territorio aperte anche al pubblico, seminari e visite didattiche sul territorio di appartenenza dell’Istituto di Riolo Terme, che hanno abbracciato diverse tematiche: solo per citarne alcune, l’uscita didattica presso il Molino Naldoni, che ha avuto come tema “La pizza: l’impasto perfetto, dalla conoscenza delle farine alla corretta lievitazione”, oppure l’uscita presso la Cantina Tre Monti, che riguardava “Verticale di Parmigiano Reggiano in abbinamento ai vini della Cantina Tre Monti”. Sono state realizzate anche due Masterclass con importanti chef, una presso l’aula Kwak di Faenza ad opera dello Chef Chicco Cerea sempre sul tema delle erbe aromatiche in cucina, e una presso il ristorante Carburo all’interno dell’Autodromo di Imola realizzata dallo Chef Raffaele Liuzzi incentrata sull’utilizzo della proteine vegetali.

Durante la serata di Gala svoltasi venerdì 24 marzo hanno anche avuto luogo le premiazioni dei vincitori: il primo classificato è stato Viel Mario, dell’Istituto Dolomieu di Longarone, con la ricetta “Zuppetta tiepida di crescione e bocconcini di salmerino alpino con gelato al timo e pane bruschettato su spuma di Piave e fiori di tarassaco”; al secondo posto si è classificato Palmiero Christian, dell’Istituto Radice di Bojano, in provincia di Campobasso, con la ricetta “Con E…ssenza”, mentre terzo classificato è risultata essere la preparazione “Spigola marinata agli agrumi, erba cipollina, olio d’oliva, farcita con spinaci e avvolta con prosciutto su letto di porri saltati” di Pelecanos Michalis, della Technical School Makarios di Nicosia, a Cipro Primo classificato nella categoria privati è stata invece la signora Antonella Santilli, dalla Provincia di Chieti, con la sua “Parmigiana di borragine”; una menzione speciale per la tecnica e la padronanza dimostrata nel confronto e nell’esposizione dell’elaborato è stata assegnata a Gashi Njomza, dell’istituto Guerra di Cervia, mentre il Premio speciale per il migliore utilizzo erbe aromatiche nella preparazione se lo è aggiudicato Viel Mario, dell’Istituto Dolomieu di Longarone che vince così anche la possibilità di svolgere uno stage presso il Ristorante gourmet Fenicottero Rosa di Faenza.

A conclusione della rassegna giovedì 30 marzo si è svolta presso le cucine dell’Istituto, una cena aperta ad un ristretto numero di fortunati partecipanti, una cena in occasione della quale gli studenti e i docenti dell’Istituto hanno avuto l’onore di lavorare assieme allo Chef Chicco Cerea del ristorante “Da Vittorio”, a Brusaporto di Bergamo, che è tornato al “Piatto Verde” dopo 14 anni dopo avere conquistato la terza e prestigiosa Stella Michelin. Chicco Cerea ha preparato un menù degustazione appositamente studiato per l’occasione, quindi esclusivo ed inedito, coadiuvati dagli allievi dell’Istituto, che hanno avuto così l’opportunità di un’esperienza da curriculum. Tutti i rappresentanti degli Istituti, alunni, docenti e dirigenti, i giurati, gli ospiti e l’entourage dell’organizzazione hanno partecipato a questa importante manifestazione, resa possibile da una solida e vitale rete fatta di collegamenti tra le istituzioni e il mondo del lavoro e volta a porre le basi per una comunità educante vitale.