Laboratorio Aperto: l’attività formativa prosegue con un corso online sulla Lean Innovation

Per mercoledì 14 ottobre è previsto l’inizio del corso “Lean Innovation”, che si svilupperà in quattro lezioni totali, per apprendere l’utilizzo dell’approccio Lean Startup allo sviluppo di un’idea di business innovativa.

Grazie ad un approccio pratico ed interattivo, si sperimenteranno validazione di mercato (segmentazione, definizione del target, definizione del job to be done, validazione con esperimenti) e validazione dell'offerta (definizione di metriche di successo, identificazione early adopters, esperimenti sull'offerta).

Oltre al 14 ottobre, le lezioni si svolgeranno mercoledì 21 e 28 ottobre e il 4 novembre, dalle 10 alle 12.

Il docente sarà Marco Riva che da oltre 10 anni si occupa di sviluppo di progetti complessi nel campo dell'innovazione. Riva è stato per 8 anni Responsabile dell'area “Innovazione e competitività” della Fondazione Rosselli e dal 2015 è Innovation Manager di Fondazione Brodolini e del centro di open innovation di Torino Open Incet.

Per iscriversi e registrarsi sulla piattaforma Zoom al link: https://bit.ly/laboratorioRa

Mercoledì 21 ottobre sarà la volta del nuovo webinar “Yourself. Personal Branding Fotografico”;

il personal branding è l’insieme delle strategie utili ad individuare ciò che rende un professionista unico, inteso sia come freelance che come figura strategica aziendale, e definisce la comunicazione efficace di cosa sa fare, come lo fa, quali benefici porta e perché gli altri dovrebbero sceglierlo.

Il webinar esplora le basi del personal branding fotografico e, attraverso l’analisi di alcuni case study e fornisce una panoramica di come possono essere utilizzate le immagini

Il corso si terrà dalle 15 alle 16.30

Per registrarsi Zoom, al link https://bit.ly/laboratorioRa2

La docente sarà Marzia Bondoli Nielsen. Nata a Ravenna da mamma argentina e papà italiano, laureata in Lingue e Letterature Straniere e specializzata in Comunicazione e Marketing, lavora nell'azienda di famiglia ma l’amore per la fotografia la accompagna da sempre e attraverso progetti e mostre ne esplora l'aspetto più artistico e inventivo. Nella fotografia di Personal Branding unisce competenze aziendali a quelle creative.

Per informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/

https://www.facebook.com/laboratorioapertoravenna

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi europei della Regione Emilia Romagna - Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti e del Comune di Ravenna.