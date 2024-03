Nasce la collaborazione tra Netrising e Fantini Club

Attiva da marzo 2024 la partnership tra Netrising, la web agency creativa con base a Cervia, e Fantini Club, il rinomato Beach Club fondato nel 1959 e anch’esso sito a Cervia. L’accordo prevede un doppio ruolo per l’agenzia: partner strategico per la comunicazione e sponsor del noto stabilimento balneare.

La collaborazione parte dalla definizione, da parte di Netrising, del piano di comunicazione di Fantini Club, con attività che spaziano dalla comunicazione digitale allo sviluppo dell’immagine dello stabilimento e delle sue strutture interne. Nel perimetro d’azione sono incluse anche la gestione della comunicazione online sui profili social del brand, la pianificazione e l’implementazione di strategie di digital marketing, che hanno come obiettivo la crescita della presenza online del Club. In qualità di sponsor invece, Netrising sarà presente sul sito dello stabilimento e all’interno della struttura stessa con asset e spazi dedicati.

L’ingresso di Fantini Club nel portfolio clienti di Netrising sancisce un’ulteriore conferma della grande crescita dell’agenzia di Cervia che, fondata nel 2012, nell’ultimo anno ha registrato una parabola positiva esponenziale, espandendosi in termini di organico, clienti e fatturato. Con un team di oltre quaranta professionisti, una casa di produzione interna e un reparto sviluppo impegnato su progetti di respiro internazionale, Netrising si occupa della comunicazione e del marketing di diverse eccellenze italiane e non solo, tra cui Custom Group, Apofruit, FAAC Svizzera, Admiral Pay, Origine Group e Babbi Group.

“Da sempre ci impegniamo per creare valore attraverso il marketing e la comunicazione, lavorando alla costruzione di strategie integrate che mettono in luce l’unicità dei nostri clienti” ha spiegato Fabrizio Nicolosi, Founder e Director di Netrising. “Siamo entusiasti di questa nuova sfida e non vediamo l’ora di iniziare questo capitolo al fianco di una realtà così importante.”

Fantini Club è la spiaggia più attiva della Riviera Adriatica e una location all’avanguardia nel captare nuove tendenze e forme di ospitalità. Nel 2024, il Fantini Club festeggerà i suoi 65 anni di attività e i 40 anni di lancio del Beach Volley in Italia e in Europa. Un elegante club che si estende su 40.000 mq, ricco di ogni comfort: bar, ristoranti, centro benessere, palestra attrezzata Technogym, campi da Beach, Basket, Padel e un nuovo campo da Pickleball.