Si rinnova il direttivo della Croce Rossa di Ravenna: Alberto Catagna confermato alla guida

È di questi giorni il rinnovo della cariche presso il Comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana. Confermato il presidente Alberto Catagna alla guida del Comitato CRI per i prossimi quattro anni. Nel Consiglio direttivo anche Ivonne Casadio (già membro del precedente Consiglio), Ivan Baldi, imprenditore locale, e Luigi Maldini, medico rianimatore. Completa il Consiglio Jessica Garetti, educatrice, confermata per il secondo mandato come consigliera rappresentante dei giovani.

"Nel ringraziare i Soci per la fiducia accordata - afferma Catagna - mi auguro di proseguire con questo Consiglio Direttivo il lavoro già iniziato in questi anni e di riuscire a fare di più e sempre in modo più efficace. Il lavoro di questi quattro anni è stato duro, soprattutto negli ultimi due anni di pandemia che hanno cambiato il volto del mondo che conoscevamo, con inevitabili ricadute anche sulla nostra modalità di vivere il Volontariato. Il lavoro che aspetta il nuovo Direttivo prosegue sulle basi di quanto fatto in passato, ma con un occhio più attento a tutte quelle criticità che abbiamo individuato, per accettare la sfida di migliorare".

"Nelle prossime settimane ci aspettano diversi adempimenti - prosegue il presidente - che coinvolgeranno un ampio staff di volontari: il volontariato sta attraversando un periodo di forte pressione e oggi, come mai prima d'ora, siamo chiamati a confrontarci con i grandi cambiamenti del Terzo Settore e delle normative in continua evoluzione. Cercheremo di farlo al meglio". La Croce Rossa di Ravenna presenterà proprio nelle prossime settimane il biennial report 2020-2021, un documento che raccoglie le attività di questi ultimi due anni di pandemia, al fine di rendicontare approfonditamente le azioni portate avanti da Croce Rossa sul territorio.