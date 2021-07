Un anno di attività per Auser: aiuti alle famiglie, presidi in scuole e punti vaccinali

Nel pomeriggio di lunedì Auser Massa Lombarda ha organizzato nel circolo “Auser Bocciofila” il congresso di Base del circolo di Volontariato Auser dal titolo “Tra presente e futuro - per una rinnovata visione sociale”. Al congresso erano presenti il coordinatore di Auser Massa Lombarda e vicepresidente Auser provinciale Angelo Guardigli che, nel suo saluto introduttivo, ha illustrato gli interventi effettuati dall’Auser massese in questo periodo di pandemia, la presidente di Auser provinciale Mirella Rossi e l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Daniele Bassi e dalla vicesindaco Carolina Ghiselli.

Negli oltre 15 mesi di Covid, Auser Massa Lombarda, grazie al particolare contributo dei suoi volontari, ha messo in campo aiuti ed iniziative che hanno toccato tantissimi ambiti: dagli aiuti alle famiglie alle telefonate agli anziani over 85 soli, dalla pulizia straordinaria del locale cimitero al presidio per sette mesi dei mercati cittadini, passando per il presidio e il trasporto gratuito in occasione delle giornate di vaccinazioni dedicate agli over 80 e il presidio davanti alla Casa della Salute per le giornate dedicate alle vaccinazioni del personale insegnante. A queste si aggiungono le attività di pre-scuola e di presidio ai plessi delle scuole primarie per tutto l’anno scolastico. Molte di queste iniziative sono state realizzate con la preziosa collaborazione di altre due associazioni di volontariato massese: il Gruppo Alpini Massa Lombarda e l’associazione Per Massa2000, che sono state di grande supporto in particolare per le vaccinazioni, la pulizia del cimitero e il presidio ai mercati.

“Auser Massa Lombarda ogni giorno qualifica la nostra esistenza attraverso risposte significative verso chi ha maggior bisogno - ha dichiarato nel suo saluto il sindaco Bassi -. Auser Massa Lombarda quotidianamente è infatti impegnata ad intervenire verso chi ha più bisogno senza lasciare mai nessuno indietro”. “Per l’Amministrazione comunale è forte l’esigenza di continuare a supportare, sostenere e condividere i progetti di Auser Massa Lombarda. Solo attraverso il prezioso lavoro quotidiano di tutti i volontari riusciamo ad intercettare e tentare di risolvere i bisogni della nostra comunità”, ha aggiunto la vicesindaco Ghiselli. “Auser Massa Lombarda, grazie al grande contributo dei suoi iscritti e di tutti i volontari, anche in un momento di grande difficoltà legato alla pandemia, ha saputo raggiungere quanti avevano più bisogno dimostrando sempre e comunque che, anche nella difficoltà, l’unione degli sforzi comuni porta a grandi risultati - ha spiegato Guardigli -. Voglio inoltre ringraziare l’Amministrazione comunale nelle persone del sindaco e della vicesindaco per la grande disponibilità nel supportare le nostre azioni”.

Le parole della presidente provinciale Mirella Rossi hanno ripreso l’importante ruolo che Auser Massa Lombarda riveste a livello di provincia. La presidente Rossi ha inoltre ribadito quanto sia fondamentale il supporto delle istituzioni per concertare al meglio le diverse iniziative. L’ordine del giorno del Congresso ha previsto, oltre alla discussione sui contenuti del documento nazionale, le elezioni, con risultato unanime, dei delegati al congresso provinciale (Anna Maria Ferretti, Alessandra Pironi, Michela Padellini, Cassani Morsiani Antonia, Claudia Ricci Iamino Graziano Durante e Angelo Guardigli) e dei membri del Direttivo Auser Massa Lombarda (Claudia Ricci Iamino, Alessandra Pironi, Anna Maria Ferretti, Antonia Morsiani Cassani, Giorgio Tavalazzi e Angelo Guardigli).