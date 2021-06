Partono le "Vacanze di Cuore" per persone con disabilità: fra le mete anche Ravenna e Cervia

Vacanze di Cuore è un nuovo progetto che mette al centro le persone con esigenze specifiche o disabilità realizzato dalla startup Cityfriend in collaborazione con il tour operator Istituti Religiosi. Il progetto propone alle famiglie e alle persone con disabilità per l'estate 2021 soggiorni in 14 località italiane differenti, al mare e in montagna, con pacchetti turistici che includono: soggiorno in mezza pensione, un'ora di incontro online per organizzare il viaggio, una o due visite guidate personalizzate di mezza giornata. Tra le destinazioni possibili ci sono anche Ravenna e Cervia.

Le destinazioni scelte permettono di andare incontro a gusti ed esigenze differenti offrendo un ventaglio variegato di pacchetti quali Weekend in città d'arte (Torino, Milano, Firenze, Venezia, Roma), Weekend nella natura (Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta) e Settimane al mare (Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania). In ognuna di queste località insieme alla struttura ricettiva, è inclusa la scelta tra tre tipologie diverse di esperienze accessibili guidate: Esperienze di arte & cultura, Esperienze nel verde, Esperienze di gusto. Per la destinazione Emilia-Romagna è stata selezionata una struttura di Cervia, con esperienze che vanno dalla visita alle Saline e al Museo del Sale, una degustazione di prodotti tipici con l'immancabile piadina e un itinerario sui passi di Dante tra storia e cultura per scoprire la Ravenna del Sommo Poeta a 700 anni dalla sua morte.