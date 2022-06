'10 e lotto', la Dea bendata bacia il ravennate: maxi vincita da oltre 100mila euro

Il '10eLotto' fa tappa in Emilia-Romagna e la Dea bendata bacia un fortunato nel ravennate. Nel concorso di martedì 28 giugno, come riporta Agipronews, un giocatore di Ravenna è riuscito a centrare un '9 Doppio Oro' del valore di 101mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,7 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi da inizio anno.