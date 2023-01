I 226 anni del Tricolore: Lugo omaggia Giuseppe Compagnoni, il 'padre' della bandiera italiana

Nel 226esimo anniversario del Tricolore, Lugo ha ricordato la figura di Giuseppe Compagnoni, lughese che, come delegato di Ferrara della Repubblica Cispadana (Lugo risultava infatti sotto questa giurisdizione), fu l’autore della mozione per adottare il tricolore verde, bianco e rosso. Una piccola ma sentita cerimonia che vede annualmente la collaborazione tra Comune e Unuci per ricordare e valorizzare questa figura di grande lughese, praticamente il papà del vessillo nazionale.

La cerimonia si è svolta sabato davanti all’ingresso della Rocca, dove si trova la lapide che ricorda Compagnoni e dove è stata deposta una corona. Hanno partecipato il sindaco Davide Ranalli, il presidente Unuci Renzo Preda e i rappresentanti delle associazioni Combattentistiche e d’Arma, Partigiane e di Volontariato e le Crocerossine. Il 2023 segnerà anche il ritorno dell’iniziativa sull’approfondimento della figura di Compagnoni nelle scuole superiori di Lugo.