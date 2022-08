400 ballerini da tutto il mondo per una maratona di tango di 30 ore

Successo strepitoso per la maratona internazionale di tango che è tornata a Ravenna dopo due anni di sospensione degli eventi internazionali di ballo in coppia. Dal 19 al 21 agosto la città ha ospitato la quarta edizione di Teodora tango marathon. La manifestazione, organizzata e promossa dall’Associazione sportiva A.S.D. Artemusica Tango in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha raccolto nella nostra città ballerini provenienti da tutto il mondo.

La formula dell'evento è sempre la stessa: la “maratona di tango” è un evento in cui persone che spesso non si conoscono si ritrovano per ballare, intendendo l'incontro non come una gara ma semplicemente un tempo lungo per ballare e socializzare (30 ore di ballo nei 3 giorni di evento). Ancora una volta un grande successo non facile da perseguire per i due anni di pausa Covid e per le condizioni climatiche che hanno reso difficile l’utilizzo di strutture pubbliche più adeguate agli eventi invernali.

Gli organizzatori esprimono soddisfazione per l'esito dell'evento e per la qualità delle partecipazioni (oltre 400 ballerini partecipanti e provenienti da 30 diversi paesi fra cui Europa, Argentina, Canada, Turchia). Soddisfazione per la calorosa accoglienza che i ballerini ravennati e italiani hanno dedicato agli amici stranieri. I partecipanti hanno goduto di quattro giorni di intenso ballo, ma hanno anche saputo cogliere l’occasione, orientati e guidati, per visitare la città, le sue bellezze artistiche e architettoniche, gustare la sua gastronomia.

Gli organizzatori ringraziano la città, l'Amministrazione Comunale, la sala Almagià (in cui si svolge gran parte dell’evento) e le strutture ricettive che quest'anno, come mai in precedenza, hanno aiutato la manifestazione comprendendone le potenzialità culturali e turistiche.