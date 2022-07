A 100 anni non rinuncia al suo 'giretto' al Pavaglione: nonna Paolina festeggia il secolo di vita

Il sindaco Davide Ranalli ha consegnato alla signora Paolina Forbicini la pergamena con i tradizionali auguri dell’Amministrazione comunale in occasione del centesimo compleanno. La signora Forbicini vive a Lugo da quarant’anni ed è nata a S. Agata sul Santerno dove ha condotto per anni un negozio con il marito Romano (appassionato di lirica e cantante con il ruolo di basso), una tipica attività commerciale con rivendita di tutti i generi (esclusi gli alimentari) -dai giornali alla cartoleria e libreria, dalla profumeria agli articoli da regalo fino alle bombole del gas consegnate direttamente ai clienti-. Paolina si è trasferita a Lugo dopo la scomparsa del marito e qui vive ancora in modo indipendente ma vicina alle sorelle.

È la felice nonna dei nipoti Claudia e Andrea nati dall’unione tra il figlio Angelo e la nuora Carla che la ringrazia per essere stata una suocera sempre disponibile e sempre dalla sua parte. Nonostante l’età è una persona molto attiva che si dedica ancora alla lettura e segue alcuni programmi televisivi, ma il suo punto di forza -caldo o freddo permettendo- continua ad essere il giretto al Pavaglione, come dice lei, il suo “allenamento”.