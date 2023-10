A Faenza è il weekend del Mei: viabilità modificata e navette gratuite per il centro

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, Faenza ospiterà alcuni eventi che per il loro svolgimento hanno richiesto l’adozione di una ordinanza specifica. In piazzale Pancrazi (Piazza d’Armi) è in programma la manifestazione ‘Regioni d’Europa’ mentre in piazza del Popolo si terrà la 25esima edizione del Mei, il Meeting delle etichette indipendenti. Per quanto riguarda piazzale Pancrazi, in gran parte del parcheggio sarà vietata la sosta (con rimozione forzata) dalle 8 di giovedì 5 ottobre. L’area sottoposta a divieto verrà segnalata preventivamente. Sarà comunque garantito l’accesso ai disabili.

Per gli utenti che vorranno partecipare agli eventi si consigliano le seguenti modalità di accesso alla città:

- per chi proviene con l’auto da ovest (Bologna e Imola) e diretti agli impianti sportivi (PalaBubani, piscina comunale, stadio Bruno Neri o al parco Bucci), si potrà parcheggiare al Centro fieristico di via Risorgimento o in piazzale Tambini (via Graziola). Per chi volesse raggiungere il centro storico per seguire il MEI, l’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di navette gratuite con la Linea A del servizio Green Go Bus con partenza da piazzale Pancrazi (vedasi orari in fondo). Il tempo di percorrenza dal parcheggio della Fiera fino alla fermata di piazzale Pancrazi del Green Go Bus (capolinea lato via Medaglie d’Oro, fronte entrata dello stadio) è circa 10 minuti; 15 minuti dai parcheggi di via Graziola;

- per chi viene in auto da est (Forlì) si potrà parcheggiare l’auto presso il Centro Commerciale Borgo di via Fornarina. Anche in questo caso, per raggiungere il centro storico, sarà disponibile il servizio gratuito con la Linea C del Green Go Bus, capolinea dal Centro commerciale.

Orari Green Go Bus

Green Go Bus Linea A (da piazzale Pancrazi a via Pistocchi): una corsa ogni 10 minuti

Venerdì 6 ottobre la navetta viaggerà dalle 7.30 alle 10; dalle 12 alle 15.30 e dalle 17 alle 23. Sabato 7 la navetta sarà operativa: dalle 8.30 alle 10; dalle 12 alle 15.30 e dalle 17 alle 23. Domenica 8 la fascia oraria sarà: dalle 12 alle 15.30 e dalle 17 alle 22.

Green Go Bus Linea C (dal parcheggio del Centro Commerciale Borgo in via Fornarina fino a via Barilotti, alle spalle del Duomo): una corsa ogni 30 minuti

Venerdì 6 e sabato 7 ottobre la navetta sarà operativa nelle seguenti fasce orarie: dalle 7.30 alle 10; dalle 12 alle 15.30 e dalle 17 alle 23. Domenica 8: dalle 12 alle 15.30 e dalle 17 alle 22.