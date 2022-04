A Massa Lombarda un'iniziativa per rilanciare la donazione di sangue: "Con la pandemia cala il numero dei donatori"

“C’è bisogno di sangue”. È questo l’appello lanciato dall’Avis di Massa Lombarda durante l’iniziativa di domenica 3 aprile in cui ha coinvolto anche la Protezione Civile. Sedici persone, di cui nove aspiranti donatori, si sono recati all’ospedale cittadino per donare il sangue.

Il trend negativo dei donatori di sangue è evidenziato già dal 2020 e fa registrare una flessione del 3,4% rispetto al 2019 in Italia. Si conferma il calo dei giovani donatori, tra i 18 e i 25 anni, che scendono sotto i 200 mila, e di quelli nelle fasce superiori fino a 45 anni, mentre aumentano gli under 45.

“Negli ultimi due anni, a seguito della pandemia, abbiamo notato un calo dei donatori– dichiara Daniele Brignani, organizzatore iniziativa e collaboratore Avis -. I cittadini preferiscono non donare per paura di contagiarsi ma c’è un assoluto bisogno di sangue e plasma quindi questo tipo di iniziative è importante per sensibilizzare i massesi al tema. Siamo contenti che, nella giornata di ieri, alcuni donatori abbiano convinto amici a compiere questo bel gesto per la prima volta.”

È intervenuto anche Stefano Sangiorgi, assessore di Massa Lombarda con delega alla protezione civile: “Come presidente Avis ci tengo a complimentarmi con i donatori della città e con i volontari che rendono possibili questo tipo di iniziative. Inoltre, come assessore apprezzo la sensibilità del gruppo comunale verso tematiche importanti per la società.”