Al Centro Iperbarico il trattamento con il 'Plasma ricco di piastrine': come funziona

Il Centro Iperbarico di Ravenna, tra i vari trattamenti che propone, offre anche quello del Prp, Plasma Ricco di Piastrine (dall’inglese Platelet Rich Plasma). Si tratta di un concentrato di plasma sanguigno ricco di fattori di crescita. La sua caratteristica è quella di stimolare e facilitare la rigenerazione dei tessuti; il PRP infatti contiene circa da tre a sette volte il numero di piastrine presenti fisiologicamente nel nostro sangue.

Al Centro Iperbarico di Ravenna il trattamento è autologo, cioè si utilizza il sangue prelevato dal paziente che si sottopone al trattamento; per questo motivo non vi è alcun tipo di reazione di rigetto o di allergia. Il PRP si ottiene attraverso un semplice processo: si preleva una quantità di sangue dal paziente eseguendo un prelievo venoso; il sangue ottenuto dal prelievo viene posto in una “centrifuga” che divide le varie componenti del sangue (globuli rossi, plasma, piastrine); una volta ultimato il processo di separazione viene prelevata la componente piastrinica e iniettata nella sede interessata al trattamento.

Il Centro è autorizzato all’attività con determina 1171 del 12/04 dall’Azienda USL della Romagna - Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. La delibera, frutto della collaborazione con la Ausl Romagna e foriera di successo per il Centro, permette di usare il PRP in vari settori: in campo ortopedico per velocizzare e ottimizzare il processo di saldatura di fratture difficili, per le lesioni tendinee, per il trattamento di patologie osteo-articolari e per eseguire infiltrazioni intra articolari (Dott. Francesco Fontana); in campo vulnologico per il trattamento delle ulcere cutanee croniche e il trattamento di necrobiosi lipoidea (Dott. Pasquale Longobardi, Dott.ssa Nedjoua Belkacem); in campo estetico e nella dermatologia plastica/estetica: si usa attraverso la biostimolazione cutanea per ringiovanire l’aspetto e ridare tonicità, turgore, compattezza e luminosità alla pelle nelle zone del viso e del corpo. È utile anche per ridurre le cicatrici acneiche e in campo tricologico per favorire la rigenerazione del capello - PRP dei capelli (Dott. Mouallem Hicham).

"Siamo molto orgogliosi del sistema utilizzato al Centro Iperbarico di Ravenna per la lavorazione del PRP: infatti riusciamo a ottenere una concentrazione molto alta di piastrine su mm3 - spiegano dal centro - Pensate infatti che per definire se un PRP è un buon preparato il Ministero della Salute ha fissato dei parametri di riferimento. I valori sono: tra le 200.000 e 400.000 piastrine su mm3 (prima della lavorazione); tra 800.000 e 1.200.000 dopo la lavorazione e prima della somministrazione (Raccomandazioni della SINTI e del Centro Nazionale Sangue). Con il sistema utilizzato al Centro Iperbarico di Ravenna riusciamo a ottenere una concentrazione di piastrine di 1.500.000 su mm3, ben le cinque volte in più rispetto ai parametri minimi indicati dal Ministero della Salute. Il preparato che viene lavorato al Centro Iperbarico di Ravenna è prodotto con procedure che ne garantiscono la sterilità e il tutto avviene in totale sicurezza: per ottenere il PRP utilizziamo kit sterili e certificati per questo utilizzo, in modo tale che il sangue non possa venire a contatto con l’ambiente esterno, senza quindi alcun rischio di contaminazione. Una volta pronto, 0,5 cc del preparato vengono analizzati, con un controllo randomizzato, per la conta delle piastrine e delle cellule staminali, e così anche ulteriori 0,5 cc, a garanzia della sterilità del prodotto. Per potenziare l’effetto rigenerativo del PRP è molto utile associare al trattamento delle sedute di Ossigenoterapia Iperbarica (OTI). Il numero delle sedute varia in base al tipo di patologia che il paziente deve trattare e viene deciso durante la prima visita".

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria allo 0544 500152, oppure alla e-mail scrivici@iperbaricoravenna.it.